Incidente a Napoli morta una ragazza di 19 anni e 5 feriti

(Di sabato 5 ottobre 2024) Questa notte, 5 ottobre, si è verificato un gravissimoin via Cupa dell’Arco ache ha visto coinvolte due auto e 6 giovanissimi. Una delle ragazze coinvolte nell’, una 19enne originaria di Casoria, è deceduta in seguito al tragico impatto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale per provare a ricostruire le dinamiche dell’. Le sequenze del drammaticoSecondo la ricostruzione un’auto, con un 22enne alla guida e altre 3 ragazze a bordo, stava percorrendo la Strada Comunale Cupa dell’Arco verso Piazza Zanardelli, quando all’altezza del civico 40 si sarebbe scontrata con un’altra vettura che giungeva in direzione opposta, guidata da un 19enne insieme ad una23enne. In seguito al violentissimo impatto l’auto con i 4 giovani a bordo si sarebbe ribaltata finendo contro il muro di cinta di un fabbricato.