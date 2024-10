IL SETTIMO CERCHIO di Emiliano Ereddia | recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il Saggiatore presenta nel 2024 ai suoi lettori una distopia tutta italiana: si tratta del romanzo Ildi, una storia post-apocalittica che indaga gli istinti e le pulsioni dell’individuo. Trama In un futuro non meglio precisato, l’Italia è ormai l’ombra di se stessa: una serie devastante di terremoti ha spazzato via ogni forma di civiltà dal paese. Le sue famose città sono ormai ricordi e rovine, e al loro posto si trovano nuove inquietanti realtà con nomi che richiamano la bellezza di un tempo ormai andato: Roma è diventata Città Centrale, Bologna è la Città delle Due Torri, Venezia invece la Città della Laguna. Questi nuovi spazi sono abbandonati all’anarchia e alla barbarie, attraversati unicamente da guerra e violenza; sembra che qui non ci sia più ordine, ma che anzi domini la sopraffazione.