Il biglietto per Liga è un braccialetto

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’attesa sarà giusto di 259 giorni e poi il ampovolo tornerà a vibrare sulle note di "Certe Notti" e di altri successi che hanno scandito le vite degli appassionati di Lucianobue: sono aperte le prevendite per il grande concerto "La Notte di Certe Notti" in programma il 21 giugno 2025. L’Rcf Arena è pronta per il quinto "Campovolo" dell’artista correggese: è l’appuntamento immancabile nel suo cammino artistico, un ritorno a casa con gli "amici" di sempre. Dopo i giorni di prelazione per gli iscritti al "Bar Mario", ora tutti possono acquistare un: si trovano sul sito di Ticketone, e i prezzi vanno dai 69 euro delle zone blu e verdi (quelle più lontane dal palco), ai 79 per quelle di mezzo (gialla e arancione), per finire agli 89 della zona rossa, quella sotto al palco.