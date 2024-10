Gasperini: «Squadra in crescita già da settimane» (Di sabato 5 ottobre 2024) ATALANTA. Le parole di Gian Piero Gasperini al termine della 7.a giornata di campionato vinta dai nerazzurri per 5-1 sul Genoa. (Di sabato 5 ottobre 2024) ATALANTA. Le parole di Gian Pieroal termine della 7.a giornata di campionato vinta dai nerazzurri per 5-1 sul Genoa. (Ecodibergamo)

Gasperini: «Dobbiamo giocare AL MEGLIO, il risultato arriva di conseguenza. Lo Shakthar una OTTIMA SQUADRA, non sarà semplice» - Le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, in conferenza stampa in vista dell’impegno di Champions League con lo Shakthar Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League Shakhtar-Atalanta. PARTITA – «Principalmente queste partite ... (Calcionews24)

Shakhtar-Atalanta, Gasperini: “loro squadra tosta”. E su Zaniolo e Brescianini… - È quanto dichiarato dal tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions contro lo Shakhtar Donetsk sul campo neutro di Gelsenkirchen. Il loro campionato non è paragonabile a quelli più blasonati ma hanno una tradizione che pesa. Ci ... (Calcioweb.eu)

Gasperini coccola De Ketelaere: “Si sente l’Atalanta addosso ed è una colonna di questa squadra” - Si sente addosso l’Atalanta”. Già ora è una colonna della squadra, è sempre molto positivo e convinto. Gian Piero Gasperini presenta così la seconda partita della League Phase della Champions League 2024/25 che l’Atalanta affronterà in Germania, a Gelsenkirchen, contro lo Shakhtar Donetsk. Il ... (Bergamonews)