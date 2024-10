Fano Il cuore granata batte a Monte Porzio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Debutta questo pomeriggio alle 15 al comunale "Olimpia" diil nuovoCalcio del presidente Giovanni Mei e del direttore sportivo Roberto Canestrari, nato sulla spinta dell’Amministrazione comunale fanese e col sostegno del consorzio di imprenditori localiSport. Avversario in questa prima giornata del Girone B del campionato di Terza categoria è la Virtus Castelvecchio 1984 che per il decimo anno consecutivo disputa questo campionato dopo essere stata anche in Seconda Categoria. Ovviamente per la formazione fanese, che ha ilcome colore sociale, si tratta di un esordio assoluto visto che finora ha disputato appena due amichevoli e nessun incontro ufficiale.