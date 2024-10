Dalla pigiatura alla sfilata dei carri Con la prima Festa dell’uva spazio ai piccoli produttori locali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tutto pronto in città per laedizione dellain programma oggi a Grate, per l’intera giornata. La manizione avrà inizio alle 10 con la, come si faceva una volta, e saranno coinvolti i bambini. Quindi il percorso di degustazione con i prodotti di tanti operatori del settore, ladeiallegorici con partenza alle 14,30 da Palazzo Broletto, momenti didattici con l’esposizione dei mezzi agricoli e con laboratori tematici, merenda contadina per i più. Ci sarà anche la possibilità di pranzare e cenare all’aperto, lasi concluderà con musica e balli country. Obiettivo dell’amministrazione comunale è promuovere l’enogastronomia, un’eccellenza italiana, e avvicinare i bambini alle tradizioni agricole.