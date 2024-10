Cina | turismo sportivo alimenta i consumi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Pechino, 05 ott – (Xinhua) – Ilsta diventando una tendenza popolare tra le giovani generazioni cinesi, offrendo una nuova frontiera nel mercato dei. Questa tendenza in crescita sta ridisegnando i viaggi e guidando la spesa dei consumatori. Wang Jiawen, di Tianjin, ha trascorso la sua vacanza per la Giornata nazionale a Wuxi, nella provincia di Jiangsu, combinando l’allenamento di pattinaggio artistico con l’esplorazione della citta’. Stando al 14mo Piano quinquennale cinese per lo sviluppo dello sport, l’industria sportiva dovrebbe raggiungere una produzione totale di 5.000 miliardi di yuan entro il 2025, con un consumo personale legato allo sport superiore a 2.800 miliardi di yuan. Agenzia Xinhua