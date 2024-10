Cento la Rai celebra i suoi 100 anni con una serata evento | conduttore testimonianze e quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il Servizio Pubblico Radiotelevisivo compie 100e la Rai ha deciso di omaggiare la sua storia con un programma speciale ricco di ricordi dal titolo ‘‘. Vediamo insieme chi sarà ile di cosa parla., Carlo Conti conduce una“URI – Unione Radiofonica Italiana. Stazione Radiofonica di Roma, metri 1.425. Sono le ore 21.00 del 6 ottobre 1924. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera“. Esattamente 100fa, con queste parole, iniziava l’avventura del Servizio Pubblico Radiotelevisivo. La Rai ha deciso di mandare in onda, domenica 6 ottobre 2024, in primasu Rai1 ‘– Un secolo di servizio pubblico‘. Si tratta di unacondotta da Carlo Conti in diretta dal Palazzo dei Congressi di Roma Eur. Durante ‘’ verrà ricordato chi ha permesso la nascita delle radiocomunicazioni e della radio.