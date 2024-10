Ballando con le Stelle stasera | scaletta Barbara d' Urso e anticipazioni

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dopo l'esordio record della scorsa settimana, che ha avuto la meglio su Tu Si Que Vales a distanza di un decennio dall'ultima vittoria, va in ondala seconda puntata dicon le. La conduttrice Milly Carlucci e la sua squadra hanno preparato un bel colpo con l'arrivo did'come ballerina per una notte. L'amatissima ex conduttrice di Pomeriggio Cinque, sta per fare il suo atteso ritorno sul piccolo schermo, e lo farà in grande stile cimentandosi in una bachata sulle dolci note di Todo de Mí, e subito dopo infiammare la pista con una salsa accompagnata da Azafata. Al suo fianco, il talentuoso Gianni Scandiffio, un nome di spicco nel mondo della danza sportiva. Prevista anche un'intervista della Carlucci alla d'. C'è già chi scommette che la sua esibizione sarà uno dei momenti clou della serata e i social potrebbero esplodere di commenti!.