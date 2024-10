ATP Shanghai Sinner si fa massaggiare col… guanto | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 5 ottobre 2024) Janniksi dimostra subito grande protagonista anche all’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, numero 1 del mondo e prima testa di serie, ha superato il giapponese Taro Daniel, numero 93 del ranking Atp, con il punteggio di 6-1, 6-4, in un’ora e 19 minuti. Avanza al terzo turno anche lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e 3 del seeding, che sconfigge il cinese Juncheng Shang, numero 51 del ranking Atp, con un doppio 6-2 in un’ora e 17 minuti. Il gesto diSui social è diventata virale una: il tennista italiano si è fattocoldal suo fisioterapista Ulises Badio. Il numero uno al mondo ha deciso di utilizzare ogni precauzione possibile per evirare qualsiasi rischio dopo lo scandalo doping.