Atp di Shanghai Sinner batte il giapponese Daniel in due set

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ottima performance di Jannikalle Atp di. Il tennista altoatesino ha battuto ilTaroin due set e poco più di un’ora di gioco con un punteggio di 6-1, 6-4. Approda così al terzo turno del Master, dove dovrà affrontare l’argentino Martin Etcheverry con cui ha vinto l’unico precedente. «Anche lo scorso anno avevo avuto un passaggio simile tra Pechino e», ha dettoal termine della partita. «Mi sento in buona forma fisica, questo è importante. Mi sono mosso bene e sono felice di questa partita. Ho servito bene, sono contento. Bisogna però migliorare in vista di domenica, soprattutto in certi dettagli. Sarà un avversario diverso e un’intensità diversa. Ci vuole tempo per conoscersi con il nuovo team, ma mi sento a mio agio e stiamo lavorando per cambiare qualcosa per migliorarmi.