Angelini Volley Cesena | Ora vogliamo riprovarci

(Di sabato 5 ottobre 2024) Una settimana al debutto. Il 13 ottobre ilClubtargato Elettromeccanicatornerà in campo nel torneo di serie B1 femminile. Si partirà in trasferta contro Mestrino, dopo di che il debutto in casa avverrà il 20 ottobre, contro il Riccione. Presidente Maurizio Morganti, lo scorso campionato si era concluso con la partecipazione ai playoff, l’appetito vien mangiando? "Durante l’estate abbiamo fatto di tutto per farci trovare pronti a disputare un’altra stagione ricca di soddisfazioni. Ovviamente dovrà parlare il campo, ma crediamo di aver messo le premesse giuste". La rosa si è rafforzata. "Sotto due aspetti: per quanto riguarda gli acquisti, abbiamo lavorato per potenziare l’organico con atlete di qualità (ad agosto è per esempio stato annunciato l’arrivo della centrale Laura Melandri con tanta A1 nel curriculum, ndr).