Amici Gabriele Baio lascia dopo meno di una settimana | cosa è successo e il commento di Sienna

(Di sabato 5 ottobre 2024) Primo addio ad24.di unadall’inizio del talent show condotto da Maria De Filipppi un allievo ha già deciso dire la scuola per tornare a casa. E non momentaneamente. Non dovrebbe, infatti, essere applicato il “metodo Ayle”, ovvero quello che nella passata edizione ha visto il cantante Aylere il talent show di Canale 5 per poi farvi ritorno solo qualche giornosu insistenza della sua insegnante Anna Pettinelli. Ad aver deciso di abbandonare la scuola è, uno dei ballerini ammessi all’interno della classe soltanto unafa. A volerlo fortemente all’interno del programma era stata la nuova insegnante di ballo di questa edizione, ovvero Deborah Lettieri. La classe dei ballerini di“Vado via, sono stato fino ad ora a parlare con mia mamma e non ce la faccio, troppe cose.