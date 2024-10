All’Italia manca la volontà politica di opporsi alla propaganda filorussa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 5 ottobre 2024) Nell’ultima settimana, con tre inchieste di Massimiliano Coccia, Linkiesta ha rivelato le strategie più subdole con cui lasi infiltra in Italia, nelle istituzioni, nei media, nella; poi ha ricostruito le triangolazioni che hanno coinvolto il tessuto imprenditoriale – italiano ed europeo – e le falle nei sistemi di sorveglianza che hanno permessoRussia di aggirare le sanzioni. Non c’è una strategia unica, ma una pluralità di soggetti dietromacchina dellaputiniana. E l’Italia è probabilmente il Paese che più di tutti in Europa subisce la fascinazione della Russia.