Weekend a Roma e dintorni | 5 eventi da non perdere sabato 5 e domenica 6 ottobre

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il primodiè alle porte e con esso anche l’autunno. Nonostante le temperature si siano abbassate e il maltempo abbia preso il sopravvento da qualche giorno, c’è chi non demorde ed ha già organizzato il fine settimana all’insegna del relax e divertimento. Asono tanti glida non, scopriamone insieme qualcuno. Cosa fare il primodi? Ecco cinque appuntamenti da nonnel primodi: Ottobratana a Caracalla: Al grido di “se beve, se magna e se canta” il 5 e 6dalle ore 11.30 alle 21.30 per la prima volta adebutta l’Ottobratana a Caracalla presso l’ Alcazar Garden. L’ingresso è gratuito.