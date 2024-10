Union lezione di cinema in questo documentario che racconta le vite degli operai in uno stabilimento di Amazon

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Non è questione di destra o sinistra, ma di classe lavoratrice”. I politici che vogliono difendere i diritti dei più deboli ripartano da. Ildiretto da Brett Story e Stephen Maing, in queste ore in prima italiana nella rassegna Mondovisioni di Ferrara, è il sasso che manda in frantumi ogni pavida ovvietà riformistaultimi quarant’anni. Invengono seguiti Chris Smalls e altre decine di– afroamericani, bianchi, giovani e vecchi, donne e uomini, laureati e non – delloJFK8 dia Staten Island, New York. Una manciata di popolo comune che fa turni massacranti (7.15/17.