Stellantis al palo se salta la gigafactory di Termoli salta l’intero automotive italiano

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La sera dell’8 luglio 2021, nelle case dei 2mila operaidi, si era brindato. L’amministratore delegato Carlos Tavares aveva appena annunciato che la vecchia fabbrica molisana di motori a scoppio sarebbe stata trasformata in un moderno polo produttivo di batterie per auto elettriche. «», l’aveva chiamata. Alle orecchie dei lavoratori termolesi, spaventati dall’elettrificazione imposta dalla Commissione europea al settore, che dal 2035 manderà in pensione i propulsori a benzina e diesel, le parole del manager portoghese erano suonate come una garanzia di occupazione a lungo termine, la rassicurazione sul fatto che nell’industria automobilistica del futuro ci sarebbe stato spazio anche per loro. Tre anni dopo, invece, il sollievo ha di nuovo lasciato il posto all’inquietudine.