Sinner sull’appello Wada | Sono sorpreso

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Jannik, il nostro tennista che occupa la prima posizione nel ranking mondiale, nonostante le difficoltà è pronto per affrontare il torneo Masters 1000 di Shanghai. Dopo la finale al China Open di Pechino, l’azzurro ha svolto oggi il suo primo allenamento al Qizhong Forest Sports City Center. Il suo debutto è previsto per sabato contro Taro Daniel, tennista giapponese attualmente al 93° posto nel ranking mondiale. La sorpresa per l’appello dellaDurante la conferenza stampa,ha commentato la questione legata all’appello presentato dallaal Tas in merito alla vicenda legata alla positività al Clostebol. “Ho già parlato a Pechino di quanto sia stato sorprendente, ma non del tutto inaspettato”, ha spiegato il tennista azzurro. “Ho affrontato tre udienze, tutte concluse a mio favore.