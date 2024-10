Sanremo 2025 Carlo Conti sogna i Pink Floyd Canzoni in gara più brevi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Roma, 4 ottobre 2024 - Isuper ospiti a? "Perché nonre", risponde, già al lavoro sulla prossima edizione del Festival. Il direttore artistico e conduttore ha promesso una kermesse più snella. E infatti il nuovo regolamento, oltre a ridurre il numero degli artisti inda 30 a 24, introduce limiti più stringenti alla durata delle. I brani dei Big non potranno superare i 3 minuti e 30 secondi, 30 secondi in meno rispetto all'edizione precedente. Anche le cover, protagoniste della serata dei duetti, avranno un limite massimo di 4 minuti, contro i 4 minuti e 30 secondi di quest'anno.ha inoltre deciso di riportare in auge la categoria Giovani Proposte, offrendo a quattro nuovi talenti la possibilità di esibirsi sul palco dell'Ariston.