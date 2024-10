ROMA VI MUN ROTONDO | Finalmente ascoltate le richieste del VI Municipio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “I cittadini del VIche hanno subito danni dalle ingenti piogge, avranno il supporto di Ama Spa per la rimozione dei rifiuti a bordo strada con relativa pulizia di caditoie e foglie, in via Savoca, via Mandanici, via Borore,Via Uta angolo via Sinnai, via Fiumefreddo di Sicilia, via Aci Sant’Antonio e via Ispica”. Lo dichiara Alessio, consigliere delVI Lega e presidente della commissione Giubileo. “Un’attenzione doverosa alVI, in supporto dei tanti cittadini spesso abbandonati dall’amministrazione Capitolina. Continueremo il nostro lavoro, affinché il nostrosia al centro dei programmi della giunta Gualtieri”.