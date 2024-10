Promozione Il programma e gli arbitri della 5 giornata

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le due capoliste non avranno vita facile contro la Biagio (Fermignanese) e a Lunano (Tavullia Valfoglia). La Jesina, dopo due pareggi consecutivi (quattro gare senza vittorie se si considera la Coppa Italia), è ‘costretta’ a vincere VALLESINA, 4 ottobre 2024 – La testaclassifica parla pesarese con Fermignanese e Tavullia Valfoglia che puntano a confermare la buona uscita delle prime quattro gare di stagione. Non sarà facile per l’undici di Simone Pazzaglia che ospita la Biagio Nazzaro, la ex squadra del mister. Un Chiaravalle che a detta di tutti non gioca male ma trova difficoltà nel mettere ol èallone nel sacco avversario. Se la formazione di Bedetti riuscirà a sbloccarsi in questo non secondario aspetto potrebbe diventare una delle forze del Girone A da tenere a bada e pronosticare per l’alta classifica.