Prima sfilata a Uomini e Donne | incidente per Barbara scene osé e vincitrice

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La puntata di oggi diè stata incentrata principalmente sulladelle. Per l’occasione, Maria De Filippi ha invitato Tony Renda in studio, il quale ha avuto il compito di aprire e commentare le varie esibizioni. Non sono mancati momenti esilaranti e discussioni. Ecco cosa è successo.esilarante a: le dame che hanno colpito di più “Un brivido caldo in una notte di luna piena” è stato il titolo delladell’edizione di quest’anno di. Lapersona ad esibirsi è stata Cristina Tenuta. la quale ha deciso di indossare un abito da barbie. Al termine della performance ha ricevuto un 2 da Armando Incarnato, che le ha detto che glinon cercano una barbie, ma una donna con gli attributi. Ne è derivata una piccola discussione.