Per la manovra servono i sacrifici di tutti

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Larichiederà”. Le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ieri hanno scatenato il caos politico e lo scivolone di Piazza Affari. Dopo poco è arrivata la precisazione del sottosegretario al Mef Federico Freni: "Non c'è allo studio nessun aumento delle tasse per nessuno". Ma sta di fatto che per la Legge di Bilancio22 miliardi e ne mancano tra i 5 e i 10. Le ipotesi sul tavolo sono tante, ma ancora nulla di certo. E Giorgetti, con le dichiarazioni vaghe rilasciate a Bloomberg, ha comunque lanciato un messaggio alla maggioranza al lavoro sulla. Il ministro ha chiesto uno sforzo ae lo ha fatto citando l’articolo 53 della Costituzione che chiarisce chesono chiamati a contribuire per le loro possibilità alle necessità della Repubblica, in funzione della loro capacità contributiva.