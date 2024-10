Pechino | No ai dazi Ue su e-car

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 4 ottobre 2024) 15.37 Il governo cinese si "oppone fermamente alle pratiche protezionistiche ingiuste, non conformi e irragionevoli dell' Ue. In questo caso e si oppone con forza all'imposizione da parte dell'Ue diantisovvenzioni sui veicoli elettrici cinesi". Lo ha dichiarato il ministero del Commercio cinese. Tuttavia peri negoziati con la Ue sulle tariffe ai veicoli elettrici cinesi proseguono "a livello di team tecnici". In precedenza i 27 avevano approvato a maggioranza l'adozione disulle e-car cinesi fino al 36,3%.