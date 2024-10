Pallamano A Gold Camerano e Macagi Cingoli a voi due | ecco il secondo derby in massima serie 2024-2025

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Domani sabato 5 ottobre al PalaPrincipi il primo storico incrocio intra i gialloblù di Rui Carvalho e i biancorossi dell’ex Palazzi. Le dichiarazioni dei due ex Cirilli e D’Agostino: “Vogliamo vincere”, 4 ottobre– In questo fine settimana lamaschile dioffre ilmarchigiano stagionale. Si gioca, infatti,al PalaPrincipi cameranese, nella sfida della quinta giornata in programma domani sabato 5 ottobre alle ore 18.00. Entrambe sono chiamate al riscatto: i padroni di casa di Rui Carvalho devono dare un segnale al campionato dopo le 4 sconfitte su 4 gare, la squadra dell’ex Palazzi, invece, deve riscattare la partita persa in casa nella scorsa giornata contro il Brixen vice-campione d’Italia. Quello tra, dunque, è uno scontro salvezza in piena regola.