Ottobrata Zafferanese 2024

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’riapre i battenti con la più grande mostra mercato dei prodotti tipici dell’Etna. Una pregevole vetrina dell’artigianato locale e la tradizionale area enogastronomica, inimitabile cassaforte di sapori di tutto il sud Italia. Inserita, dal 2019, dalla Regione Siciliana, tra i più grandi eventi dell’Isola, l’, costituisce un momento importante per il rilancio dell’economia locale, che spazia in tutti i settori produttivi, primari e secondari. Il programma e tutte le novità di questa edizione, saranno svelate, in Conferenza Stampa, in programma venerdì 4 ottobre, alle ore 10, Sala Consiliare, Comune di Zafferana Etnea. Saranno presenti: il Sindaco di Zafferana, Salvatore Russo, il Presidente ComitatoGiuseppe Scalia, tutti gli assessori, la giunta, i consiglieri comunali e le altre Autorità.