OpenAI lancia Canvas l’interfaccia di ChatGPT per scrittura e codifica

(Di venerdì 4 ottobre 2024)hato, nuova interfaccia dipensata appositamente per i progetti die di programmazione di codice. Si tratta di uno spazio di lavoro virtuale che permette agli utenti di collaborare direttamente con l’intelligenza artificiale da cui ricevere assistenza, consigli o modifiche dirette al proprio progetto.infatti si presenta come un editor per testi e codici, accessibile su richiesta nel prompt oppure automaticamente quando lo stesso chatbot ne rileva l’utilità o la necessità. È disponibile per tutti gli abbonati al piano Plus e Team, mentre presto lo sarà anche per chi ha l’Enterprise e l’Edu. Per gli utenti free l’accesso sarà disponibile invece una volta terminata la fase beta.