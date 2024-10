Non ne posso più Pomeriggio Cinque l’annuncio di Myrta Merlino | Già quattro denunce

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) “Non nepiù”. Nell’ultima puntata diha colto di sorpresa il pubblico con uno sfogo personale. La giornalista, compagna di Marco Tardelli, è tornata in onda da settembre per il secondo anno consecutivo alla conduzione della trasmissione di approfondimento di casa Mediaset, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 17 alle ore 18:45. I risultati per lei in termini di ascolti finora sono stati altalenanti. Prima dell’estate, in realtà, non si sapeva se sarebbe stata confermata da Mediaset. A lungo si era parlato di una sua possibile sostituzione. Tra i telespettatori affezionati del programma, c’è chi non ha ancora accettato l’addio di Barbara D’Urso e chi, invece, avrebbe preferito la conferma in pianta stabile di Simona Branchetti, che ha condotto il programma durante l’estate.