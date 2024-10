Napoli muore a 21 anni dopo l’intervento al seno | sospeso il chirurgo estetico

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Undiè statodalla professione per un anno in seguito alla morte di una paziente che si era sottoposta a un intervento al. Si tratta del legale responsabile della struttura estetica ambulatoriale in cui la giovane donna è stata operata. Il medico è ora indagato per concorso in omicidio colposo, concorso in esercizio abusivo della professione medica e falso ideologico. Il fatto risale a poco più di un anno fa: era l’11 settembre 2023 quando Alessia Neboso, 21, originaria di Acerra, si era sottoposta a un’operazione per aumentare la taglia delin vista del suo matrimonio. La giovane morì dieci giornia causa di alcune complicazioni.