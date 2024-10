Musk paga le multe in Brasile e chiede la riattivazione di X

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) X ha informato il Tribunale Supremo Federale deldi aver adempiuto almento di tutte lecomminate all’azienda per un totale di 4,76 milioni di euro, presentando una richiesta formale per la suanel Paese. Si avvia così verso la conclusione il braccio di ferro in corso da mesi tra Elone la giustizia brasiliana, che sta cercando di porre limiti alla disinformazione prota attraverso profili anonimi sulla piattaforma social. Elon(Ansa).Gli attriti-De Moraes e il blocco di X inIlmento dei quasi cinque milioni di euro era l’ultima esigenza imposta dal giudice Alexandre de Moraes per riattivare la piattaforma, bloccata indal 31 agosto dopo che l’azienda non ha rispettato l’ordine di nominare un rappresentante legale nel Paese (poi indicato il 21 settembre).