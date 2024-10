Morto l’attore Michel Blanc protagonista nel Mostro di Benigni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Parigi, 4 ottobre 2024 – Il cuore dinon ha retto.e regista francese èoggi all’età di 72 anni – scrive la stampa d’Oltralpe – in seguito a un attacco cardiaco sopraggiunto ieri. Più volte nominato ai Premi César, a Cannes vinse il riconoscimento come miglior attore nel 1986 per la commedia Lui portava i tacchi a spillo. Bisserà nel 1994, stavolta come sceneggiatore. Molti se lo ricorderanno per il suo ruolo nel film ‘Il’ di Roberto, dove vestiva gli esilaranti panni di Paride Taccone, criminologo che cerca di incastrare Loris alias, un maldestro e sfortunato cittadino che per una serie di coincidenze e qui pro quo rischia di essere scambiato per uno spietato criminale. Nel 1994 scrive e dirige Il Sosia che gli vale il premio alla miglior sceneggiatura.