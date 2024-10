Monica Setta chi è l’ex marito Giuliano Torlontano

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024), giornalista ed exdi, è un volto del tg5. L’attività giornalistica l’ha iniziata negli anni ottanta, all’interno del quotidiano “La Voce Repubblicana”. e da lì in avanti la sua carriera è stata sempre di più un crescendo anche con ruoli di responsabilità. È stato collaboratore del settimanale “Epoca” e della rivista “Nuova Antologia“, periodico trimestrale di lettere e scienzeè responsabile del settore del servizio politico del Tg5, testata nella quale lavora dalla sua fondazione. Qui infatti lavora a partire dal 1989, anno in cui ha iniziato a lavorare all’interno del gruppo Mediaset. Qui dove è considerato una colonna portate del telegiornale di Mediaset, ha fatto di anno in anno sempre più carriera fino a diventare, quindi, responsabile per quanto riguarda i servizi della politica.