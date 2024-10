Matthew Perry | nuovi retroscena sulla morte dell’attore

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Uno dei due medici si è dichiarato colpevole Mark Chavez si è dichiarato colpevole delladi, attore celebre per il ruolo di Friends, venuto a mancare nei mesi scorsi. Oltre a lui è indagato un altro medico e oltre Chavez si sono fatti avanti, per la scomparsa della star anche lo spacciatore Eric Fleming e l’assistente personaleKenneth Iwamasa. Chavez ha firmato, mesi fa, una dichiarazione davanti a un giudice arrivando a un patteggiamento: gli è stato ritirato il passaporto e la licenza medica e rischia ora 10 anni anni di carcere. Mattewvenne trovato privo di vita nella sua vasca idromassaggio il 28 ottobre 2023. «Questi imputati hanno approfittato per trarre profitto personale», ha detto Martin Estrada, procuratore degli Stati Uniti per il distretto centrale della California.