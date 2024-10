Marco Masini 60 anni e un nuovo album | Vivo il presente senza nostalgia

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Il mio rapporto con i 60? Bellissimo perché me ne disinteresso”. Cosìall’Adnkronos parla del suo rapporto con l’età e racconta il suo’10 Amori’, in uscita oggi solo in vinile e in cd. “Bisogna vivere il, sia artisticamente che socialmente,rifugiarsi nella. Questo aiuta a sentirsi allineati con i tempi e a vivere pienamente ogni età”. Unche, precisa l’artista, non è un bilancio, ma un viaggio attraverso le diverse sfaccettature dell’amore. Questo, racconta, “si apre con un prologo e si chiude con un epilogo, una formula un po’ vintage. Racconta dieci storie d’amore, un concetto universale che non si limita all’amore romantico. Può essere amore per se stessi, per un ricordo d’infanzia, per un momento storico, per una fragilità, per un figlio, per un animale, per la vita stessa.