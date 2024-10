Lotta per la liberazione Il giorno del ricordo | | Onoriamo gli eroi che si sono sacrificati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Il Sacrario di Colle San Marco è testimonianza di un grande edco sacrificio; qui tanto sangue è stato versato per difendere i valori riconosciuti e declinati nella nostra Costituzione". Lo ha detto il prefetto di Ascoli Sante Copponi intervenendo ieri mattina a Colle San Marco per la celebrazione dell’81° anniversario dell’inizio delladiin Ascoli Piceno. Alla presenza di circa 250 studenti di ogni ordine e grado della provinciastati rievocati i drammatici eventi storici del 3 ottobre 1943 quando i partigiani ascolani, tra i primi in Italia, combatterono sul Colle San Marco contro un intero reggimento tedesco sacrificando numerose giovani vite.