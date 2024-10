Lobotka | Con Conte siamo cambiati ora ogni partita è una finale

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Le parole del centrocampista del Napoli ai microfoni di Sky Sport Stanislav, centrocampista slovacco del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Como, sottolineando l’importanza del match e l’impatto che Antonioha avuto sulla squadra. Ecco le dichiarazioni del giocatore, evidenziate dalla nostra redazione. “è come unanon ha dubbi:sfida è cruciale per il Napoli, soprattutto prima della sosta per le nazionali. “Sappiamo che è unaimportante per noi. Il Como sta giocando un buon calcio e ha vinto due delle ultime tre partite. Dobbiamo essere concentrati, per noigara è fondamentale, come se fosse unadi Champions League”, ha dichiarato il centrocampista, aggiungendo che il team ha ancora margini di miglioramento.