Legionella 58 casi in cinque mesi

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un contagiato più della settimana scorsa, due più di due settimane fa, 58in: il focolaio discoperchiato tra il 25 Aprile e il 1° Maggio tra Corsico e Buccinasco continua a rallentare, ma non si spegne. Per la verità solo a Corsico, che si conferma epicentro col 90% dei, mentre la vicina Buccinasco è ferma da quasi duea sei. Sembra essersi fermato, per fortuna, anche il conto dei decessi, sempre quattro registrati tra fine giugno e metà agosto, di persone con più di settant’anni e affette da altre malattie, per le quali l’infezione è stata fatale. Anche l’età media di chi ha contratto la polmonite, nell’ultimo bollettino aggiornato al 30 settembre 2024 pubblicato sui siti dell’Ats Metropolitana e dell’Istituto superiore di sanità, si conferma di 72 anni, e l’88% presentava fattori di rischio; sei persone sono ancora ricoverate in ospedale.