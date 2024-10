L’assessore Stallone | Sul camposcuola trovato l’accordo pronto in 3 mesi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ascoli, 4 ottobre 2024 – Assessore Nico, proprio in questi giorni pare essersi sbloccata la situazione relativa alla pista di atletica del campo scuola. Ci può dire di più in merito? “Sì, sono contento che siamo riusciti a sbloccare la pista di atletica con la firma delcon il subappaltatore dei lavori. L’intervento previsto dovrebbe riprendere entro 15 giorni per poi essere ultimato entro 3. In questo, come amministrazione, siamo stati lungimiranti nel decidere di non andare in causa con la ditta che si era aggiudicata l’appalto. Ciò infatti ha permesso all’Arengo di evitare il rischio di vedere l’impianto chiuso per oltre un’annata. Ora così potremo finalmente avere un tracciato in grado di consentire all’Asa di continuare ad eccellere a livello nazionale nell’atletica”.