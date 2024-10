La Squadra Corse pronta per il Rally Città di Pistoia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Pisa, 4 ottobre 2024 – Presenti ben due equipaggi al completo e due co-piloti all’ultimo appuntamento della Coppa ItaliaVII Zona, ildi, i cui risultati saranno decisivi per l’ammissione alla finale di Coppa Italia prevista a novembre in Liguria aldella Lanterna. Con il numero 71 partirà l’equipaggio composto da Gianluca Marchi e Michele Salotti con una rinnovata Renault Clio RS il cui motore è stato completamente rifatto. “Dobbiamo tagliare il traguardo - dice il pilota Gianluca Marchi - aldegli Abeti abbiamo vanificato il bel risultato della gara del Ciocco per la rottura del motore quindi per qualificarci alla finale dobbiamo arrivare in fondo. La macchina è a punto, ci sono tutti i presupposti per poter effettuare una bella gara”.