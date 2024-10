La rivoluzione iraniana che abbagliò la sinistra | compagni che hanno sempre sbagliato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L'ayatollah Khomeini, il fondatore della repubblica islamica che da quasi mezzo secolo opprime la popolazione, trascorse gli ultimi mesi di esilio in un piccolo comune della cerchia metropolitana di Parigi. Vi era arrivato il 6 ottobre 1978, dopo che le autorità irachene non avevano ritenuto opportuno continuare ad ospitarlo nella città sacra agli sciiti di Najaf, ove aveva trascorso la più parte del suo confino, iniziato nel 1963 in Turchia. Esse temevano che l'incendio potesse divampare anche nel loro paese, ove la maggioranza era sciita. Le manifestazioni di protesta in piazza contro la monarchia crescevano infatti in Iran ogni giorno di più e le forze di polizia dello scià Reza Pahlevi non esitavano a sparare sui manifestanti per reprimerle (l'8 settembre, nel cosiddetto “venerdì nero”, si erano contate ottantasei vittime).