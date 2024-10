La nuova economia nel contesto europeo | al FNEC Tajani Dell' Erba Federcasse-BCC Mancini Assifero e Tripoli Unioncamere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) (Adnkronos) - Proseguono i lavoria 6ª edizione del Festival NazionaleCivile. “La scelta Europeaa sostenibilità integrale. Le sfide per le imprese italiane” è stato il titolo del panel nel quale si è parlato di come accelerare la transizione sociale e ambientalee imprese, immaginando unapolitica industriale sociale e civile e individuando quali sono i fattori di “coopetitività” (competitività e cooperazione) per lo sviluppo di nuove filiere. Firenze, 4 ottobre 2024. Antonio(Ministro degli Esteri) è intervenuto con un video messaggio: «A questo festival ci sono le migliori forze vive di un sistema produttivo attento anche alla dimensione sociale, direi soprattutto alla dimensione sociale, alle famiglie e ai territori.