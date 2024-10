Khamenei avverte Israele | La pazienza dell’Iran è finita se attaccati reagiremo Ma Netanyahu promette vendetta e intanto martella Gaza Cisgiordania e Libano

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Mentre continua la scia di sangue nella Striscia die in, e mentre si attende l’annunciata risposta militare dicontro l’Iran per ripagarlo del lancio di 200 missili sullo Stato ebraico, a fare rumore sono le parole bellicose pronunciate dalla Guida Suprema di Teheran, Ali, in occasione delle preghiere in memoria di Hasan Nasrallah, il leader di Hezbollah ucciso una settimana fa in un raid israeliano a Beirut. Il leader iraniano, apparso con un fucile al fianco davanti a una folla oceanica, ha usato toni infuocati, ribadendo che “ogni nazione ha diritto all’autodifesa contro gli aggressori”, di fatto rivendicando la legittimità dell’attacco lanciato su