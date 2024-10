Israele bombarda ancora Beirut media Usa | Il target era il successore di Nasrallah

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di venerdì 4 ottobre 2024) L’esercito israeliano sta continuando are, la capitale del Libano. Giovedì sera ha ordinato ai residenti di evacuare le aree attorno a due edifici nel quartiere di Dahieh, nella periferia meridionale della città, e di rimanere ad almeno 500 metri di distanza, avvertendo che presto avrebbe preso di mira il sito.ha poi lanciato sull’area la serie più intensa dimenti da quando ha attaccato il Libano la settimana scorsa. Una fonte vicina a Hezbollah ha detto all’agenzia di stampa Afp cheha condotto 11 attacchi consecutivi contro la roccaforte del gruppo miliziano nella capitale libanese. Secondo il New York Times, che cita un funzionario israeliano, l’obiettivo degli attacchi era Hashem Safieddine, il candidato più probabile per sostituire Hassancome leader di Hezbollah in seguito alla sua uccisione.