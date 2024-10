Il mistero sul successore di Nasrallah Media Usa | Era l’obiettivo dei nuovi raid israeliani a Beirut

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il presuntodi Hassan, il capo di Hezbollah libanese ucciso il 28 settembre scorso, sarebbe stato il bersaglio di unaereo israeliano nella periferia diavvenuto giovedì 3 ottobre. A renderlo noto è il New York Times. Hashem Safieddine, cugino dell’ex capo del Partito di Dio, stava partecipando a un incontro con altri membri anziani di ciò che resta della leadership dell’organizzazione sciita in un bunker sotterraneo nella Capitale libanese quando l’Idf ha colpito la struttura. Non è ancora chiaro se il probabiledisia effettivamente rimasto coinvolto nell’attacco israeliano.