I Paesi mediorientali in guerra | sono cambiati i nomi ma la sostanza è rimasta la stessa

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Molti ricorderanno quel che successe all’inizio degli anni ’70. Quei protagonisti che hanno dato fuoco alle polveri circa un anno fa, Palestina e Israele, hanno iniziato a gridare: “Alle armi, alle armi”, non avevano abbandonato i loro posti di combattimento. Non erano rimasti soli, però. Quindi quello che allora fu definito Settembre Nero, oggi si è attualizzato in Ottobre di tutti colori. Gli stessiaccompagnati da nuovi proseliti e confermando quelli già all’opera dalla prim’ ora. Quindi, ben identificati i protagonisti, é opportuno definire sia il teatro diche i campi di battaglia. Il primo si identifica ormai senza dubbio con il mondo intero. Dove più, dove meno, i bagliori delle armi di ogni tipo continuano a provenire prevalentemente dalla Terra Santa (l’aggettivo è usato senza sarcasmo,n.b.), ma le poste in giocodi ben altre dimensioni.