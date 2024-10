Grande Fratello Maika Randazzo commenta il reality e sorprende con un commento su Lino Giuliano

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 4 ottobre 2024) A seguito della puntata diandata in onda ieri sera su Canale 5, l’ex volto di Temptation Islandha voluto, come talvolta accade, esprimere il suo parere (qui vi avevamo parlato di un altro suo intervento social).ndo il discusso catfight tra Jessica Morlacchi e Yulia Bruschi, l’ex tentatrice ha stroncato in modo definitivo il modo di fare della cantante romana, che nel corso del faccia a faccia di ieri ha così provocato la Bruschi: “Se vuoi mi vesto da uomo, così ti avvicini!”. La tentatrice dindo la battuta, ha chiesto ai suoi follower: “Ma solo io trovo Jessica un po’ cattivella?”.