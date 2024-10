Francesco Bruni amaro | Luna Rossa tornerà più forte In America’s Cup avremmo avuto chance

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Il sogno diè finito: i ragazzi dello skipper Max Sirena non potranno sfidare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio laCup. La speranza di fronteggiare i Kiwi e di alzare al cielo il trofeo sportivo più antico del mondo è sfumata definitivamente nelle acque di Barcellona, dopo la settima sconfitta incassata nella finale della Louis Vuitton Cup contro INEOS Britannia. Saranno Ben Ainslie e compagni a battagliare con il Defender, mentre il sodalizio italiano viene eliminato con il risultato di 7-4.