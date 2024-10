Fran Drescher | La Tata diventa la mamma di Timothée Chalamet

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 4 ottobre 2024): LaladiLa star di “La” e presidente della SAG-AFTRAsi è unita al cast del film sul ping-pong di Josh Safdie “Marty Supreme“. Interpreterà la madre del personaggio di. Accanto aci sono Gwyneth Paltrow (al suo primo ruolo cinematografico sullo schermo da “Avengers: Endgame” del 2019) e Tyler the Creator (al suo debutto cinematografico). Odessa A’zion recita anche accanto al mago Penn Jillette (di Penn & Teller), all’investitore e personaggio di “Shark Tank” Kevin O’Leary (alias Mr. Wonderful) e al regista di “Bad Lieutenant” Abel Ferrara.è meglio conosciuta come la protagonista della sitcom della CBS “La”, andata in onda dal 1993 al 1999 e che le è valsa due nomination agli Emmy e due ai Golden Globe.