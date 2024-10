Fedriga gravissimo che non siano stati fatti i Lep

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024) "Mi aspetto il rispetto della legge votata dal Parlamento e da tutta la maggioranza. Spero che le materie che sono sottoposte a Lep potranno partire quando i Lep saranno pronti. E'che in questi anni noni Lep, non per l'autonomia differenziata, ma perché sono i livelli essenziali di prestazioni che deve garantire anche lo Stato centrale", così come "Regioni, Province e Comuni", "chiunque eroghi i servizi ai cittadini". Lo ha detto a Skytg24 il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano, in merito al possibile vincolo della definizione dei Lep per gli accordi in materie non Lep. "Se oggi i Lep non ci sono significa che non sono garantiti i livelli essenziali di prestazioni, anche se non c'è l'autonomia differenziata.