Eminem diventerà nonno e lo rivela nel commovente videoclip di Temporary | Bambina giuro che ti proteggerò sarò il tuo angelo custode

(Di venerdì 4 ottobre 2024)ha annunciato che sua figlia Hailie Jade è incinta e lo ha fatto attraverso un toccanteche è un omaggio al loro rapporto affettuoso. Nelle immagini della clip di “” si vede la figlia porgere al padre una maglia con scritto “Grandpa” (, ndr) e con stampato sul retro la foto dell’ecografia. L’influencer ha confermato la notizia della sua gravidanza in un post su Instagram mentre abbraccia il compagno e con scritto: “Mamma e papà stimati per il 2025”. Il video racchiude foto e clip di filmati casalinghi dell’infanzia di sua figlia che risalgono al 1999. L’artista di “Lose Yourself” ha sempre avuto un debole per sua figlia tanto da averla menzionata spesso in canzoni come “Hailiès Song” e “Mockingbird”.